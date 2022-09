Mercado Central comemora 93 anos com festa e bolo

Mercado central comemora 93 anos nesta quarta-feira (7/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Mercado Central, ponto turístico de Belo Horizonte e um dos mais importantes símbolos da capital, comemora, nesta quarta-feira (7/9), 93 anos.

Para celebrar a data, o mercado preparou uma programação especial. Essa é a primeira comemoração após dois anos devido a pandemia da COVID-19.

Na manhã de hoje, comerciantes e clientes que estiverem por lá vão poder participar da festa de aniversário, com direito a bolo de graça e apresentação.

Confira a programação

Dia 07 de setembro – Quarta-feira

10:00 – Na Praça do Abacaxi (próximo ao Elevador 1): Parabéns com distribuição gratuita de 6.000 pedaços de bolo

11:30 – Desfile da Fanfarra: Recepção da Banda Universo em Desencanto. Cerca de 280 integrantes desfilando e tocando pelos corredores do Mercado.



Devido ao feriado do Dia da Independência do Brasil, o horário de funcionamento do Mercado Central é de 8 às 13h.