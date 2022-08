BH: jiboia de quase 2 metros é vista perto do Mercado Central

Jiboia foi vista na calçada do Mercado Central nesta segunda-feira (1/8) (foto: Reprodução/Redes Sociais) Uma Jiboia de aproximadamente dois metros foi vista na tarde desta segunda-feira (1/8) nas proximidades do Mercado Central, no Centro de Belo Horizonte. O animal já é "famoso" entre os moradores da região.



De acordo com o Superintendente do Mercado, Luiz Carlos Braga, a cobra não chegou a entrar no edifício, mas pertence a uma cliente que possui autorização para domesticar a serpente.









A mulher ainda possui outras duas jiboias de estimação. Luiz Carlos informou que ela tem cobrado R$ 2 para aqueles que desejam fotografar os animais.





Domesticação é permitida pelo Ibama

De acordo com o Ibama, para se ter uma cobra em casa é necessário que o animal não possua veneno e seja adquirido em um local autorizado pelo órgão ambiental estadual, sendo oriundo de um criadouro legal.

É, também, necessário apresentar um protocolo que garanta a segurança no manuseio do animal e medidas para manter o ambiente adaptado.





O órgão explica que espécies peçonhentas podem ser mantidas apenas em locais habilitados, como centros de pesquisa.

*Estágiario sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira