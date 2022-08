Bezerra de três patas é arrematada por R$ 32 mil em Minas

Lindinha, durante a 7ª Festa Beneficente em prol do Hospital do Câncer de Passos (foto: Acervo pessoal) Neste domingo (31/7), uma bezerra de três patas foi arrematada em um leilão virtual por R$ 32 mil em Passos, Sul de Minas. A bezerra chamada Lindinha quebrou a pata esquerda traseira quando nasceu e o dono disse para o cuidador sacrificar o animal. Jacy dos Santos não teve coragem e levou a bezerra para casa e deu os devidos cuidados.

Jacy contratou um médico-veterinário, que amputou a perna de Lindinha. Depois de curada e com 8 meses de vida, Jacy procurou Darlon e disse que queria doar ela para o Hospital Regional do Câncer.

“Eu achei a história muito bonita e fiz um trabalho social em cima disso, porque a bezerra era para ter sido amputada e tem a semelhança com histórias de superação como as vividas no HRC. Como o HRC faz histórias com as pessoas, eu quis que a bezerrinha fizesse a diferença no Hospital”, disse Dorlan.

Durante a 7ª Festa do Hospital do Câncer de Passos, em Petônia, distrito de Nova Resende, ela foi uma das leiloadas. O animal voltou para o sítio em que estava anteriormente, para Jacy, seu antigo dono.