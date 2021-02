Novilha e bezerro furtados são transportados amarrados em carro em MG

Novilha estava com as patas amarradas dentro do porta-malas (foto: PMMG/divulgação)

A Polícia Militar de, no Sul de Minas, recuperou animaisque estavam sendoem um carro, durante a madrugada desta sexta-feira (5/2). Umaestava com patasdentro dodo veículo.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu durante um patrulhamento de rotina. “Os policiais desconfiaram que o veículo estava muito pesado e com o porta-malas amarrado com uma corda. Foi dada ordem de parada para o motorista, que fugiu no sentido à BR-267, para Machado”, explica tenente César.

Bezerro estava com o pescoço amarrado no banco da frente do carro (foto: PMMG/divulgação)

Os militares seguiram o veículo, que foi abandonado entre Campestre e Serrania. “Os suspeitos conseguiram fugir correndo por uma lavoura de café”, completa.

Objetos que seriam usados para abater os animais foram apreendidos (foto: PMMG/divulgação)

A PM revistou o veículo e encontrou os animais amarrados pelo pescoço e pelas patas. “No carro também foram encontrados facas de açougueiro, dois amoladores e um machado, que provavelmente seriam usados para abater os animais”, afirma.

Os animais foram devolvidos ao dono, que mora em uma fazenda na região. A Polícia Militar segue na busca pelos suspeitos.