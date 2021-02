Casal é preso suspeito de espancar e deixar mulher nua em Camanducaia

Casal foi preso em casa após espancar mulher na cidade (foto: Prefeitura de Camanducaia/divulgação)

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 26 anos foi espancada com socos e chutes, teve os cabelos cortados com uma faca e ainda foi deixada nua pela rua da cidade. “A mulher de 35 e o homem de 33 anos teriam forçado a vítima a entrar no carro e a mesma foi levada para uma casa onde fora espancada com socos e chutes”, explica polícia.

As investigações apontaram que o caso aconteceu depois que a vítima teria se relacionado com o homem casado e teve um filho com ele. “O menino tem mais de um ano e, por conta disso, eles vivem agredindo a moça. O caso piorou depois que ela pediu teste de paternidade”, completa.

O homem e a mulher foram presos em casa. “Após alguns dias de investigação, os policiais localizaram e prenderam os suspeitos na residência onde moram. No local foram apreendidos também os objetos usados na agressão”, explica polícia.

O casal foi preso e levado para o Presídio de Santa Rita do Sapucaí e de Caxambu.