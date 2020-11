Polícia prende suspeitos de espancar homem até a morte em prédio ocupado no Castelo

Enxadas, machados, martelos e pedaços de ferro e madeira foram os instrumentos usados para matar um homem de 32 anos em 18 de outubro no, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele era um dos moradores do edifício ocupado irregularmente na Rua Castelo de Ajuda , que pegou fogo em 4 de novembro . Quatro pessoas foram presas suspeitas do crime e uma quinta é procurada. A Polícia Civil deu mais detalhes do caso em uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira.

Os suspeitos detidos, três homens e uma mulher com idades entre 20 e 30 anos, também viviam no prédio inacabado. O homem que morreu trabalhava em uma oficina de lanternagem e tinha dois filhos. De acordo com as investigações, o atrito começou quando o furto de um celular foi atribuído à vítima. Houve uma discussão e os suspeitos partiram para as agressões, usando ferramentas que estavam na obra de uma garagem que seria feita no prédio.