Jovem é morto com golpe de canivete no pescoço

Antes do assassinato do jovem, aconteceu uma briga generalizada na parte externa da boate (foto: WhatsApp/Divulgação)

Um jovem de 23 anos foi morto com um golpe de canivete no pescoço em uma boate, no último domingo (4/9), no Parque de Exposições de Romaria, no Triângulo Mineiro, que foi montada após evento de cavalgada que abriu a festa de exposições da cidade.