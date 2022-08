Polícia procura homem de cueca que atacou jovem com canivete

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal com duas perfurações profundas (foto: PMMG/Divulgação) Um jovem de 24 anos foi atacado com golpes de canivete por um homem que vestia somente uma cueca, na noite dessa quarta-feira (24/8), em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Segundo informações da ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal com duas perfurações profundas.

Ainda conforme o registro policial, o jovem contou que, transitava pela rua Teodoro Gonçalves, quando um homem alto e branco, vestindo apenas uma cueca e armado com um canivete, começou a provocá-lo.

Em seguida, ainda conforme relato da vítima à PM, ele continuou andando, sem responder aos desrespeitos.

Depois disso, a vítima disse que o suspeito entrou em um veículo antigo de cor escura, e passou a segui-la. Foi quando o suspeito desceu do carro e a atingiu com os golpes de canivete e depois fugiu, tomando rumo ignorado.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), diligências estão sendo realizadas com o objetivo de identificar o suspeito. “A vítima foi hospitalizada e, após receber alta, será ouvida. Um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato”, informou a PC.