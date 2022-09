Conselho Tutelar resgata irmãos com desidratação e desnutrição graves

Os dois meninos estariam vivendo em condições subumanas (foto: Creative/Commons/Divulgação) Por meio de ordem judicial, o Conselho Tutelar de Guimarânia, no Alto Paranaíba, retirou da guarda de seus avós duas crianças que estariam sofrendo maus-tratos. Os irmãos, de quatro e sete anos, foram levados na tarde de ontem (4/9) para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Patrocínio, a cerca de 20 km de Guimarânia.

Desta forma, equipe médica do hospital onde elas foram atendidas constaram que as mesmas apresentaram um quadro avançado de desidratação e desnutrição. Uma das crianças estava com bichos de pés e com várias feridas pelo corpo.

Os irmãos teriam sido abandonados pela mãe e estariam vivendo com os avós, que não teriam condições físicas e financeiras para mantê-los sob os cuidados necessários.

Além disso, eles nunca teriam frequentado uma escola e há aproximadamente dois anos estão sem receber qualquer tipo de vacina.

Os irmãos seguem em observação médica, sendo que o Conselho Tutelar de Guimarânia informou que está à procura de algum parente que se disponibilize e que tenha condições de cuidar deles.