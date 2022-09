Criança de 8 anos fica ferida em batida entre van escolar e carro em BH

Acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Antônio Falabela e Expedicionário Jordelino Alves, no bairro Santa Terezinha (foto: Reprodução/Google Street View) Uma criança de 8 anos e uma mulher, de 41, ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (5/9) em um acidente envolvendo uma van escolar e um carro de passeio, no cruzamento entre as ruas Antônio Falabela e Expedicionário Jordelino Alves, no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o resgate, o menino foi encaminhado para o Hospital João XXIII, e a mulher para o Hospital Odilon Behrens. O estado de saúde das vítimas não foi informado. No momento do acidente, 13 crianças estavam no escolar.









Segundo a versão da motorista do Renaut Logan, ela seguia pela rua Antônio Falabela quando foi surpreendida pela van. Imagens de segurança flagraram o momento do acidente.