Carreta carregada com licor de cacau pega fogo na BR-251

De acordo com o condutor do veículo, o fogo começou nas rodas traseiras. (foto: CBMMG/Reprodução)

Uma carreta carregada com licor de cacau pegou fogo na BR-251, na altura do km 503, em Montes Claros, na Região Norte de Minas, nesta segunda-feira (5/9). O incêndio começou por volta de 4h30.



De acordo com o condutor do veículo, as chamas começaram nas rodas traseiras e ele tentou controlar o fogo usando um extintor, mas não obteve sucesso e acionou os bombeiros.

Antes da chegada dos militares, o motorista ainda desengatou o cavalo mecânico do semirreboque, que já estava com as rodas traseira em chamas, para não atingir o restante do veículo e a carga de cacau de licor.

O Sétimo Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de Montes Claros chegou ao local e encontrou o semirreboque no acostamento da rodovia com todas as rodas traseiras incendiadas.



Em 15 minutos, os bombeiros realizaram o combate às chamas utilizando aproximadamente 1500 litros de água. A carga não foi atingida pelo fogo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais