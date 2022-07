Caminhão tomba na BR-251 e mata uma pessoa

Perícia da Polícia Civil foi acionada e PRF está no local (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um caminhão tombou na BR-251, na altura do km 470, em Francisco Sá, no Norte de Minas, na manhã desta segunda-feira (11/07). Uma pessoa morreu no local e outra ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo de uma das vítimas presa às ferragens. A outra pessoa conseguiu sair do veículo e foi atendida pelo Samu.

A carreta estava carregada de frutas. Toda carga ficou espalhada na rodovia.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar no trânsito.

Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Outro acidente

A região já foi local de outros acidentes graves. Em março deste ano, seis pessoas morreram em um gravíssimo acidente no km 476 da BR-251 em Francisco Sá. Devido ao ocorrido, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por horas.