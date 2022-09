Faltam 4 dias para o fim da campanha e cobertura da pólio é de 38,4% em BH

O objetivo da campanha é regularizar a situação vacinal de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Faltando quatro dias para o fim da campanha de Multivacinação, a adesão vacinal para a imunização contra a poliomielite em Belo Horizonte está baixa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 38,4% das 104 mil crianças de 1 a 4 anos, público-alvo da ação, foram imunizadas na capital.Em Minas Gerais, 479.529 doses foram aplicadas, o que corresponde a 45,87%. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (5/9), pelas secretarias municipal e estadual de Saúde.

A campanha começou no dia 8 de agosto para aplicar as doses das 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

As vacinas são:



VOP (Vacina Oral Poliomielite)

Febre amarela

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba)

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela)

DTP (tríplice bacteriana)

Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano)

HPV

dT (dupla adulto)

Hepatite B

dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada)

Em relação aos demais imunizantes da Campanha Nacional de Multivacinação, o estado vacinou 135.695 crianças e adolescentes. Os números também estão abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 95% da população vacinada para todos os imunizantes.



A campanha de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação segue até o dia 9 de setembro. As vacinas estão disponíveis em todos os Centros de Saúde do município.