Motorista morre carbonizado após explosão de carreta em Salinas

Um homem de 44 anos morreu carbonizado neste domingo (4/9) após uma colisão entre duas carretas na BR-251, perto do Posto Tamburil, no município de Salinas, no Norte de Minas.Conforme o Corpo de Bombeiros, um dos veículos carregava sal empacotado para bovinos, e o outro transportava rolos de tecido. O choque na rodovia nesta manhã provocou a explosão de uma carreta.

Quando os militares chegaram, o veículo com a carga de tecidos estava sendo consumido pelo fogo, e o condutor foi encontrado carbonizado do lado de fora da cabine.O outro motorista, de 56 anos, sobreviveu, mas teve traumatismo craniano grave, escoriações pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu).Para o combate às chamas, a equipe de socorro do Pelotão de Bombeiros de Salinas contou com apoio de um caminhão da Defesa Civil.Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi parcialmente liberado, ficando os veículos e o corpo da vítima sob os cuidados dos policiais.Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A perícia técnica da Policia Civil de Taiobeiras foi acionada para realizar os trabalhos investigativos preliminares.