Passos é a 1ª cidade de MG a criar Bolsa Artista com recursos próprios

Lei prevê R$ 200 mil da Prefeitura e R$ 100 mil da Câmara Municipal de Passos (foto: CMP)

O prefeito de Passos, Diego Oliveira (União Brasil), sancionou nesta sexta-feira (2/9), a lei da criação da Bolsa Artista, que deverá atender 100 artistas passenses com projetos de R$3 mil cada. Ao todo, serão investidos R$ 300 mil, sendo R$ 200 mil de recursos próprios da Prefeitura e R$ 100 mil oriundos da Câmara Municipal de Passos.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Denilson César Reis, Passos é a primeira cidade de Minas Gerais a criar o incentivo com recursos próprios dos poderes municipais. De acordo com a assessoria, há outras cidades interessadas em implementar lei idêntica ou semelhante.

Podem participar profissionais autônomos, microempreendedores individuais, espaços culturais, artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais. As atividades podem ser de música, artes cênicas, artes plásticas, artesanato, literatura, fotografia, audiovisual, cultura popular, e ainda organizações culturais, apresentações teatrais e oficinas culturais de formação.

Será obrigatório que os interessados comprovem que exerçam atividades contínuas e estejam devidamente regularizadas, fazendo delas suas principais fontes de renda ou principal objeto de atuação da organização; que se encontram em regularidade fiscal com a União, Estado e Município; que comprovem, mediante a apresentação de Declaração emitida por pessoa de direito público ou privado, atuação na área artístico-cultural no ano anterior, devendo tal Declaração vir acompanhada de documentos que possibilitem a verificação da autenticidade e veracidade das informações constantes da mesma; e domicilio no Município de Passos.

A concessão da Bolsa Artista dependerá do cumprimento de contrapartidas específicas, que serão exigidas para cada segmento, sendo ainda obrigatório o cumprimento da contrapartida em comum acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, em cronograma previamente definido; e ainda a prestação de contas simplificadas no prazo de até sessenta dias após o cumprimento da respectiva contrapartida, sob pena de ser declarado inapto para concorrer a qualquer outro pleito de incentivo cultural promovido pelo Poder Executivo Municipal.