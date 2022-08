Homem de 43 anos morre após incêndio em uma casa em Passos

As chamas consumiram rapidamente a casa (foto: Corpo de Bombeiros)

Por volta de 1h30 desta quarta-feira (3/8), o Corpo de Bombeiros foi acionado a um imóvel que estava em chamas no bairro Novo Horizonte, em Passos, no Sul de Minas. Os bombeiros conseguiram debelar as chamas e, em um banheiro, encontraram um homem de 43 anos com queimaduras de segundo grau e já sem vida.

Homem foi encontrado morto no banheiro (foto: Reprodução/Hélder Almeida)



Uma testemunha relatou à PM que duas horas antes do incêndio viu a proprietária da casa com um isqueiro na mão, gritando na rua, avisando que colocaria fogo na residência. Ainda segundo testemunhas, o homem estava na casa desde sábado (30/8) numa moto. A motocicleta não foi encontrada.

As chamas consumiram a casa rapidamente. Testemunhas que não quiseram se identificar disseram que a mulher, de 53 anos, proprietária do imóvel, botou fogo na mesma casa uma vez e, mais recentemente, num sofá. Com a ajuda de uma entidade beneficente de Passos, a casa foi reerguida. A testemunha também contou que a mulher teve uma briga com o homem.

Local estava insalubre, com acúmulo de lixo, madeiras e entulhos (foto: Reprodução/Hélder Almeida)



O local estava insalubre, com acúmulo de lixo, madeiras e entulhos. A perícia da Polícia Civil recolheu um isqueiro para ser periciado. O corpo do homem seguiu para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos e não tinha sinais de agressão. Ele pode ter morrido asfixiado pela fumaça.

A mulher de 53 anos foi levada presa ao Plantão da Polícia Civil, que investigará o caso.