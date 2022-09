Vereadora é acusada de cobrar pacientes por exames do SUS, em Itamogi

A vereadora também é funcionária da Secretaria de Saúde e era responsável por agendar exames (foto: Marco Aurélio Ferreira/ Prefeitura de Itamogi) A vereadora Marilyam Mara de Oliveira Souza, acusada de cobrar pacientes por exames do SUS, em Itamogi, na região Sul de Minas Gerais, afirmou que a secretária de saúde, Priscila Marcomini Dias, sabia das cobranças. A informação foi dada durante uma reunião da Câmara Municipal nesta segunda-feira (29/8).





Marilyam informou que Priscila Marcomini Dias, filha do atual prefeito da cidade, não só tinha conhecimento, mas consentia e assinava os agendamentos pagos. A vereadora também é funcionária da Secretaria de Saúde.









A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que as apurações estão em andamento e prestará mais informações após a conclusão do procedimento investigativo

Prefeitura se posiciona

Segundo o procurador-geral de Itamogi, Vinícius Vieira, a denúncia foi feita pela secretária de saúde para investigação do caso . “Diante disso, o prefeito instaurou uma comissão para apurar os fatos e, no momento, está em processo administrativo disciplinar. Estamos recolhendo algumas diligências, a fim de partir para o interrogatório da funcionária Marilyam”, afirmou.





Além disso, Vieira afirma que a investigada está afastada preventivamente. “Todas as vítimas ouvidas confirmaram que a vereadora cobrava para dar agilidade ao atendimento. Na circunstância, ela pedia que os pacientes fossem sigilosos e avisava que o dinheiro era encaminhado ao médico ou motorista da cidade”, disse.





Em relação ao envolvimento da secretária de saúde do município, a prefeitura informou que, pela ausência de indícios de qualquer participação do órgão público, “inexistindo denúncia expressa acompanhada de provas mínimas de consentimento”, não houve motivo para afastar Priscila.





O Estado de Minas entrou em contato com Marilyan, mas ainda não obteve resposta.

Entenda o caso

Marilyan também era responsável por agendar consultas de exames. A Secretaria de Saúde de Itamogi passou a desconfiar das cobranças, depois de um paciente ligar na prefeitura solicitando a nota fiscal do pagamento do exame, para declarar no imposto de renda. No dia 1º de agosto, foi instaurado uma sindicância.





A vereadora é acusada de cobrar por exames que a Prefeitura Municipal de Itamogi já teria feito o pagamento integral. Foram ouvidas cerca de 30 vítimas, que afirmaram ter entregado o dinheiro diretamente à Marilyan. A média é de R$ 500.





Além disso, conforme a prefeitura, ela chegou a buscar o dinheiro na residência de alguns pacientes. O caso é considerado corrupção ativa e a PCMG apura mais informações.