Motorista embriagado que derrubou poste paga fiança e é liberado

Motorista perdeu o controle da direção na curva e capotou o carro na Avenida Antônio Carlos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O motorista que invadiu a pista do Move, derrubou um poste e capotou o carro na Avenida Antônio Carlos, na altura da barragem da Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (1º/9), foi liberado após pagar fiança.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 23 anos, pagou a fiança de R$ 5 mil e foi liberado. A passageira que estava com ele no momento do acidente, uma mulher de 21 anos, responderá por repassar a condução do veículo a pessoa não habilitada e embriagada, crime previsto no artigo 310 do CTB.

Ela assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal. O condutor foi autuado pelo crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Polícia Civil informou que segue com as investigações do caso.

Relembre o acidente

Na madrugada dessa quinta-feira (1º/9), motorista sem carteira de habilitação e embriagado capotou o carro e derrubou um poste de energia na Avenida Antônio Carlos.

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção quando fazia uma curva e invadiu a pista do Move. O condutor soprou o bafômetro e o exame confirmou que ele estava alcoolizado.

Ele teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. A passageira machucou a cabeça mas não quis ir para o hospital.

O casal contou à polícia que passou a noite em um bar e voltava para casa no momento do acidente.

Eles foram encaminhados e ouvidos na delegacia de plantão.