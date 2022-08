CPI dos Alimentos Vencidos: três testemunhas serão ouvidas na quinta (1º/9)

Alimentos com bicho na despensa da Assistência Social (foto: Arquivo/vereadora Lívia Guimarães) Nesta quinta-feira (1/9) serão ouvidas mais três testemunhas, duas ex-moradoras da Casa Lar e a antiga gestora da instituição denunciada, na Comissão Parlamentar Inquérito (CPI) dos Alimentos Vencidos instaurada pela Câmara Municipal da cidade de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes.

A Comissão investiga possíveis irregularidades na compra, armazenamento, e distribuição dos alimentos destinados a Casa Lar, instituição de assistência social da Prefeitura de São João del-Rei. O local abriga crianças e adolescentes até os 17 anos de idade, em vulnerabilidade social.





Segundo as ex-funcionárias, a comida, quando não estava vencida, estragada e com bicho, era muito restrita. "A coxa de frango tinha que ser dividida para duas crianças. Assim como o gomo de linguiça partido ao meio. Os bichos boiavam no feijão”, revelou uma delas.

De acordo com os depoimentos, verduras e legumes podiam ser comidos à vontade, já quevinham de doação de “resto de banca”.

Negligência e mesa montada para fotos

Marlene das Graças Venâncio disse ter avisado a coordenadora que a carne estava com cheiro ruim, e que as crianças não queriam comer. "Ela (coordenadora) se fez de desentendida e mandou que eu fizesse mesmo assim", disse Marlene.

Elas também contaram aos vereadores, que uma mesa de lanche era montada com frutas para tirar fotos. Depois, as frutas eram recolhidas e as crianças não podiam comer.

A presidente da CPI, a vereadora Lívia Guimarães (PT) leu documento de licitação para alimentos exclusivos para a Casa Lar. Nenhuma das testemunhas confirmaram terem visto os mantimentos da lista na instituição.

Próximos passos da CPI

A vereadora explicou os próximos passos da investigação, que já está encerrando a segunda fase dos trabalhos da CPI. "Ainda precisamos ouvir as falas de outras testemunhas e pessoas ligadas ao caso para ter uma noção melhor do parecer da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. A ideia é que o relatório final seja apresentado até outubro".

Reunião da CPI dos Alimentos Vencidos, em São João del-Rei (foto: Arthur Raposo Gomes)



A Comissão ainda quer ouvir a secretária de assistência social do município, Aline Gonçalves, que já foi convocada duas vezes para dar depoimento, mas que não compareceu, dando justificativas consideradas "inconsistentes" para a ausência.

“Ela, inclusive, já foi convocada para dar o seu depoimento em duas oportunidades enquanto testemunha, mas não compareceu. Foram apresentadas justificativas que não foram aceitas pela comissão, porque foram completamente inconsistentes. Sendo chamada novamente, esperamos que ela compareça, pois a ausência dela também pode ser uma resposta muito significativa", disse a vereadora Lívia Guimarães.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de São João del-Rei. Assim que houver um posicionamento, esta matéria será atualizada.