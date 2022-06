Aluno de 13 anos morre em excursão de escola de São João Del Rei

Garoto de 13 anos apresentou mal súbito em trilha durante passeio da escola e morreu (foto: CBMMG)

Um adolescente de 13 anos passou mal e morreu em um passeio por uma trilha rural organizado pela escola onde estudava, em São João Del Rei, nos Campos das Vertentes, na tarde deste sábado (04/06), segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).De acordo com a corporação, o adolescente estava com um grupo de crianças quando sofreu um mal súbito, com parada cardiorrespiratória, na Serra de São José, já no município de Prados.Segundo as testemunhas, em certo momento, o garoto sentiu-se mal e sofreu uma crise convulsiva, quadro que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.Os monitores do grupo acionaram o resgate dos Bombeiros e uma equipe do SAMU, que se deslocaram para o local. As equipes realizaram o protocolo de reanimação e, como a vítima não apresentava sinais vitais após as tentativas, transportaram a vítima para um ponto onde foram interceptados pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, onde uma médica constatou o óbito do garoto."O monitor do passeio nos informou que o garoto se sentiu mal enquanto o grupo retornava. Os responsáveis realizaram manobras de reanimação até a chegada dos socorristas, que deram sequência aos procedimentos", informa o CBMMG.