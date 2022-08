Vídeo: escola pega em fogo em Ibiá, interior de Minas

Fogo atingiu um bloco com três salas de aula (foto: Reprodução / Redes Sociais) (confira o vídeo). No momento da ocorrência, o local estava vazio. A Escola Municipal José Dias dos Reis, localizada no Bairro São Benedito, em Ibiá, no Alto Paranaíba, pegou fogo na noite dessa terça-feira (30/8). As chamas atingiram um dos blocos do prédio, composto por três salas de aulas. No momento da ocorrência, o local estava vazio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Araxá, por volta das 20h30 a guarnição foi acionada e se deslocou até a cidade vizinha, a fim de debelar as chamas no prédio da instituição. Militares de Campos Altos também estiveram presentes.

O fogo atingiu três salas de aula. Foram gastos cerca de 10 mil litros de água e, por volta das 21h45, os focos já tinham sido controlados. Não houve registro de vítimas, pois a escola, que atende alunos do ensino fundamental, não funciona no período noturno.

As causas do incêndio estão sendo investigadas, mas a suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito.

Posicionamento da prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ibiá, que informou que as aulas na instituição foram suspensas nesta quarta-feira (31), e que aguarda o laudo do Corpo de Bombeiros sobre as causas do acidente.

Logo após a conclusão do documento, a prefeitura irá iniciar as obras de recuperação do bloco atingido, com a demolição e reconstrução das salas.