Homem é preso por transportar 35 tabletes de pasta base de cocaína

Polícia apreendeu 35 tabletes de pasta base de cocaína escondidas em carro na BR-259 (foto: PMRv/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico interestadual de drogas na tarde desse domingo (28/8), na BR-259 em Aimorés, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante uma operação de rotina, um Toyota Etios foi abordado e os militares encontraram no assoalho e dentro do painel do veículo, 35 tabletes de pasta base de cocaína.

O motorista do veículo confirmou que estava fazendo transporte da droga de Rondônia para a cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e que receberia R$ 5 mil pelo serviço.



A droga foi levada para a delegacia da Polícia Federal, em Governador Valadares, por se tratar de tráfico interestadual.

O homem foi preso e o veículo foi apreendido.