Justiça favorece estudante da Fumec expulso por fraude de documentos

Um estudante da Fumec, que foi expulso por fraudar o comprovante de conclusão do ensino médio usado na matrícula, foi à Justiça para que as disciplinas já cursadas por ele sejam reconhecidas, e ganhou uma liminar a seu favor. A juíza estabeleceu ainda uma multa de R$ 10 mil caso a universidade não acate a decisão.

Ele já estava no último período do curso de psicologia, prestes a se formar, quando foi denunciado pelo seu ex-namorado à instituição.

Supostamente, ele teria concluído o ensino médio no Colégio Vinícius de Moraes, em Rio Verde, Goiás. Mas a Fumec, ao questionar a instituição sobre a veracidade do documento, foi respondida que o comprovante não constava no sistema e que as assinaturas utilizadas, com nomes de servidores públicos do município, eram falsas.