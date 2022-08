Centro de BH concentra casos de furto cometidos por adolescentes em 2021

Hipercentro de BH lidera ocorrências de furtos cometidas por adolescentes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O hipercentro de Belo Horizonte concentra o maior índice de furtos cometidos por adolescentes em 2021. Os dados são do levantamento anual do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH), divulgados nesta sexta-feira (26), em entrevista coletiva.





Conforme o documento, furto é a terceira ocorrência mais cometida pelos jovens que passaram pelo centro. Com 271 registros, o ato ficou atrás apenas do tráfico - com 1.336, e uso de drogas - com 288.









De acordo com o juiz da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Afrânio Nardy, o local é visado pelas organizações criminosas que “aliciam” os jovens devido ao grande número de pessoas. Durante o ano passado, 166 furtos foram cometidos por menores de idade na região Centro-Sul da capital. A regional é seguida pela Oeste, com 23 ocorrências, e Pampulha, com 16.De acordo com o juiz da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Afrânio Nardy, o local é visado pelas organizações criminosas que “aliciam” os jovens devido ao grande número de pessoas.





Tráfico de drogas





Perfil dos adolescentes





Além de dados estatísticos, o levantamento do CIA-BH também aponta o perfil dos jovens infratores. Conforme o documento, os suspeitos de furto são, sobretudo, do sexo masculino, de 16 a 17 anos, em situação de extrema vulnerabilidade social.





Os suspeitos de praticarem tráfico de drogas também são do sexo masculino, de 16 e 17 anos, porém em alta vulnerabilidade social e com ensino fundamental completo.