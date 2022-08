Professora arrecada tênis para crianças participarem da educação física

Segundo a professora que organizou a arrecadação, muitas crianças chegavam para a aula de chinelo, e às vezes, com pregos segurando as alças (foto: PBH/Reprodução)

A professora e pedagoga Adriana Mota Cardoso, de 38 anos, está arrecadando pares de tênis para que seus alunos do 1° ano do ensino fundamental possam fazer as aulas de educação física. De acordo com ela, muitos vão para a escola com chinelos fixados com pregos. As crianças são da Escola Municipal Professora Alcida Torres, no Bairro Taquaril, Região Leste de BH.

“Eu sempre peço às crianças para irem de tênis, para evitar colisão e machucados durante a aula. Só que um dia me deparei com essa situação, algumas crianças não têm tênis. Elas vêm pra escola de chinelo de dedo, às vezes com arame prendendo”, contou.

Como doar

Diante da situação, a professora resolveu propor a arrecadação de pares de tênis para os alunos. “Muitas pessoas já se propuseram a dar não somente o tênis, mas também roupas e brinquedos”.Adriana explica que a ação é necessária porque o Bairro Taquaril é uma região com alto índice de vulnerabilidade em Belo Horizonte. “Nós professores sempre estamos fazendo campanha para arrecadar o básico. Cesta básica, comida, fazemos cartinha do Papai Noel. Estamos sempre trabalhando em prol disso”, complementa.

Quem desejar entregar doações aos alunos da Escola Municipal Professora Alcida Torres, pode ir até a unidade, que fica na Rua Álvaro Fernandes, 144, no Bairro Taquaril, em Belo Horizonte.



A numeração dos alunos que necessitam dos tênis é entre 27 a 36. Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato com a escola pelo telefone (31) 3277-5623.

