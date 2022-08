Cadelas são atropeladas e saem andando no Sul de Minas

Animais passam bem e estão sendo medicados (foto: Câmeras de segurança) Câmeras de segurança de uma residência flagraram o exato momento em que um carro atropelou duas cadelas em Silvianópolis, no Sul de Minas. O acidente ocorreu no sábado (20/08), às 16h50, no bairro Bela Vista, mas só foi descoberto nesta segunda-feira (22/08).



Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela Rua Cândido Ferreira. Os animais vão em direção a ele, que não para e atropela os animais - Mila e Lua. O motorista não parou para prestar socorro.



Surpreendentemente, as duas cachorras saíram andando após o serem atingidas. As cuidadoras (duas vizinhas) só notaram que elas estavam machucadas nesta segunda-feira (22/08).



“Estavam tristinhas, a Lua mancando, com a pata machucada; a Mila, que sempre brincalhona, carinhosa, estava deitada num canto. Eu fui brincar com elas e elas demonstrando essa tristeza”, contou Elaine Carvalho, uma das cuidadoras dos animais, ao Terra do Mandu.



As vizinhas, então, recorreram as câmeras de segurança para desvendar o mistério e constataram o atropelamento no fim de semana. De acordo com Elaine, o motorista mora no bairro e é conhecido por jogar bombas e soltar foguetes, práticas que assustam animais.



“Sei que ele não gosta de cachorro, que ele está sempre soltando bombinha, mas eu não sabia que ele tinha a capacidade de fazer tanta maldade, porque ele jogou o carro sobre as cachorras. Ele mora na rua de cima da minha casa. Eu fiz o boletim de ocorrências, mas eu estou sem palavras com tanta crueldade, independente se os cachorros estavam na rua, não justifica ele ter feito o que fez”, lamentou Elaine.



“Eu sei que acidentes podem acontecer. Eu também sou motorista e, às vezes, do nada os cachorros entram na frente do carro, saem latindo, isso é da natureza. Mas isso não justifica o que ele fez; ele fez de propósito, jogou os carro s para cima das cachorras. E se fosse um acidente, ele tinha parado, e como ele é vizinho, ele tinha ido, batido na porta, falando que tinha atropelando as cachorras, mas ele não fez isso”, complementou.



As cadelas estão bem e apenas a Lua está sendo medicada, por estar com a pata e a barriga machucadas, mas sem gravidade. A Polícia Militar vai investigar o caso.

Iago Almeida / Especial ao EM