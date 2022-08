Empresário perdeu o controle do volante e morreu em uma vala, em sua fazenda, no município de Capitólio, no Sudoeste de Minas (foto: Pousada da Lua)

Um empresário morreu após perder o controle do trator que dirigia em sua fazenda, em Capitólio, no Sudoeste de Minas, no sábado (20/8). Elessandro Pereira da Silva, de 46 anos,caiu com o veículo em um buraco.

A Polícia Militar também foi acionada, assim como a perícia técnica da Polícia Civil, que, após os trabalhos de praxe, liberou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos.

O Corpo de Bombeiros de Passos foi acionado, e o médico responsável confirmou que Elessandro havia falecido no local.