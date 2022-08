Por falta de alunos, EJA em colégio particular de BH pode acabar

Curso EJA é oferecido gratuitamente na unidade Floresta do Colégio Nossa Senhora das Dores (foto: Divulgação) Com baixa procura, o projeto de Educação de Jovens e Adultos oferecido gratuitamente pelo colégio particular Nossa Senhora das Dores pode acabar. De 100 vagas, apenas 35 pessoas estão fazendo o curso, e somente 8 se matricularam para a primeira série neste semestre.









Com a metodologia do EJA, cada ano escolar é feito em seis meses. Dessa forma, com um ano e meio o estudante conclui o ensino médio. Em Belo Horizonte, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 420 mil pessoas com mais de 18 anos não concluíram o segundo grau.





“Estamos na torcida para que novos interessados venham fazer o curso. Mas, se continuar nesse ritmo, não vamos conseguir manter as turmas com tantas vagas ociosas. É triste. Temos vários ex-alunos que estão cursando ou já concluíram a faculdade”, relata Cristiana.





As inscrições para novos alunos foram prorrogadas e vão até 25 de agosto. O curso é oferecido na unidade Floresta do colégio, na Av. Francisco Sales, número 77. Para poder cursar o EJA, é preciso ter mais de 18 anos de idade. Os interessados podem entrar em contato direto com a escola pelo telefone (31) 3226-6993 ou pelo whatsapp (31) 99554-2110.