Servidores públicos fazem paralisação em Lafaiete

Vestidos de preto e carregando diversos cartazes, os manifestantes fizeram um apitaço e gritaram palavras de ordem contra a administração pública municipal.

Além disso, os servidores pedem a implantação do piso nacional do magistério da educação básica, que, em 2022, passou à quantia de R$ 3.845,63, o que representa um aumento de 33,24% em relação ao praticado em 2020.

Uma reunião foi realizada na terça-feira (16/8), entre o prefeito do município Mário Marcus e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINSERLAF), Valdney Delmaschio Alves, mas não houve acordo para o encerramento do movimento grevista.

Uma reunião foi realizada na terça-feira (16/8), entre o prefeito do município e o presidente do SINSERLAF, mas não houve acordo para o encerramento do movimento grevista (foto: Redes Sociais)

‘Estão tentando coagir os servidores públicos’

Em vídeo publicado no Facebook oficial do SINSERLAF, Valdney Alves afirmou que, mesmo se propondo a ouvir a proposta do prefeito Mário Marcus e se comprometendo a levar as demandas municipais aos servidores da categoria, para que pudessem chegar a um acordo, houve uma notificação extrajudicial ao sindicato feita pelo Procurador Municipal e pelo Secretário de Administração, Felipe Vagner Batista.

Segundo Valdney, isso fez com que o sindicato definisse prosseguir com o movimento grevista. O sindicalista afirmou ainda que com tal atitude o município está ‘tentando coagir os servidores públicos’. Veja o vídeo na íntegra clicando aqui.

Posicionamento da prefeitura

Com a continuidade do movimento grevista, a prefeitura de Conselheiro Lafaiete emitiu nota na qual afirma considerar a greve ilegítima e que pretende tomar medidas judiciais a respeito do caso. Leia a nota na íntegra:

'O Município de Conselheiro Lafaiete informa que na data de hoje, 16/08/2022, em reunião realizada entre o Prefeito e o representante legal do SINSERLAF, foi feita proposta de acordo, que contempla todas as demandas apresentadas pelo presidente do sindicato.

Em relação à principal demanda apresentada pelo SINSERLAF, ficou acordado entre as partes, o reajuste do vale-alimentação, para R$400,00 (quatrocentos reais), além de auxílio alimentação com valor diferenciado, para os servidores que se deslocarem para fora da sede do Município.

Foram apresentadas ainda, propostas sobre todas as demandas apresentadas pela entidade sindical, levando em conta a necessidade de uma gestão fazendária responsável e a capacidade do Município cumprir com a obrigação assumida. Foi feito, ainda, compromisso de enviar as propostas à Câmara Municipal.

Contudo, causando surpresa a todos, apesar do Município de Conselheiro Lafaiete ter atendido às reivindicações apresentadas pelo SINSERLAF, no final da tarde de hoje, o representante legal do sindicato informou que a paralisação agendada para a data de amanhã, 17/08/2022 permanece confirmada.

Desta forma, o Município informa à população que não vê legalidade na interrupção dos serviços públicos, nem na medida que o sindicato denominou ‘operação tartaruga’, motivo pelo qual, eventual paralisação, além de não ser razoável, não terá legitimidade.

Para manutenção dos serviços essenciais, a Prefeitura informa que tomará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis.'