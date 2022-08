Incêndio florestal na Serra do Gandarela chega ao terceiro dia

De Contagem, é possível ver a fumaça do incêndio em Nova Lima, atrás da Serra do Rola-Moça (foto: Jorge Lopes/EM/D.A. Press) Um incêndio florestal na Serra do Gandarela está chegando ao terceiro dia. As chamas começaram em uma unidade de conservação nessa segunda-feira (15/8) e, apesar das ações de combate, novos focos de incêndio surgiram atingindo quilômetros de mata fechada.







Outros focos de incêndio estão surgindo na Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta semana. Nesta quarta-feira (17/8), foi registrada uma ocorrência em uma mata aberta, não protegida, atrás da Serra do Rola-Moça, no bairro de Vale do Sol, em Nova Lima. Os bombeiros já estão no local.

O combate às chamas na Serra do Gandarela conta com um efetivo de 20 pessoas, entre brigadistas do parque, bombeiros e agentes da Força Nacional, por intermédio da Operação Guardiões do Bioma, que chegaram a Minas no mês passado para auxiliar na prevenção e combate a incêndios florestais.

Quatro viaturas, um drone e a aeronave Arcanjo 10 estão empenhadas na operação.