Uberaba: cresce número de pessoas em situação de rua

Atualmente em Uberaba há quase 300 pessoas em situação de rua (foto: Creative Commons/Divulgação)

De acordo com dados atualizados no início dessa semana pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o número de pessoas em situação de rua na cidade cresceu de 202, no meio do ano de 2021, para 286. Além disso, a população sem moradia no munícipio é ainda maior, ou seja, mais de 450 pessoas estão nessa situação.