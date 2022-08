Uberaba volta a realizar a sua principal celebração católica

A procissão luminosa e a coroação da imagem de Nossa Senhora da Abadia voltam a acontecer esse ano em frente à igreja da santa (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) Após quinze dias de celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Abadia, termina na noite desta segunda-feira (15/8), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a festa da padroeira da cidade. A procissão luminosa e a coroação da imagem de Nossa Senhora da Abadia voltam a acontecer esse ano em frente à igreja da santa e com a presença de milhares de fiéis, depois de dois anos paralisadas.

Devido à pandemia da COVID-19, em 2020 e 2021, o encerramento da programação em homenagem à Santa teve carreatas seguidas de coroação.

Segundo informações da Arquidiocese de Uberaba, o último dia de festas em homenagem a Nossa Senhora da Abadia contou com os seguintes eventos:

Alvorada, às 5h15, na praça da Basílica, seguida de missa de hora em hora, entre 6h às 17h; Bênção das 7h às 16h e Confissão entre 8h às 16h; almoço a partir das 11h e às 19h ocorre a coroação seguida de procissão e após a chegada terá um Bingo com prêmio no valor de R$ 10 mil.

Padroeira do Triângulo Mineiro

Além de Uberaba, hoje também é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Abadia em Uberlândia, Romaria, entre outras cidades do Triângulo Mineiro, onde paróquias estão com programação especial e contam com missas, quermesses, cavalgadas e procissões.