Jovem de 18 anos morre baleado enquanto assistia a um jogo de futebol em MG

Tiros que atingiram Nicolas causaram pânico em quem estava acompanhando o jogo. Polícia foi acionada no fim da tarde de domingo (foto: Reprodução/Redes sociais) O jovem Nicolas Pereira Torres, de 18 anos, foi morto após ser baleado enquanto assistia a um jogo de futebol amador em Corinto, Região Central de Minas, nesse domingo (14/8). Segundo testemunhas, um homem efetuou disparos durante um campeonato que acontecia no Bairro São João e causou pânico em quem compareceu ao evento.









Nicolas foi socorrido por moradores e levado até uma Unidade de Pronto Atendimento em Corinto, onde acabou morrendo. Quando os militares chegaram no campo, foram informados que o autor dos tiros estava escondido em um matagal, depois chegou perto de uma das traves e atirou quatro vezes na direção do campo. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu em um carro verde logo após os disparos.





Nicolas não tinha antecedentes criminais e, de acordo com testemunhas, estava apenas assistindo ao campeonato e não tinha se envolvido em nenhuma briga ou discussão durante o evento.









Segundo uma testemunha, após uma discussão no intervalo entre uma partida e outra, 'Loirinho' disse que iria até sua casa “buscar um negócio”.

Logo depois, o rapaz voltou ao local e atirou quatro vezes em direção aos jogadores. Houve correria e pânico entre atletas e torcedores.

Atingindo no tórax, Nicolas foi socorrido por outros torcedores e levado para o Pronto Socorro Municipal de Corinto, onde faleceu. O corpo dele será sepultado no início da noite desta segunda-feira, no Cemitério Municipal da cidade.

O suspeito, identificado apenas pelo apelido de 'Loirinho', também de 18 anos, ainda não foi encontrado pela polícia.

O autor dos disparos, ainda segundo testemunhas, teria como alvo um rapaz conhecido por “Várzea da Palma” (por ser natural da cidade homônima do Norte de Minas). O motivo do crime seria uma rixa antiga.

Segundo a PM, o nome apontado como autor dos tiros foi vítima de disparos de arma de fogo no início deste ano, mas não tinha passagens criminais. Ele fugiu logo após o crime e continua sendo procurado.

Confusão prosseguiu

Os tiros no campo de futebol geraram, além de pânico, mais uma ocorrência em Corinto no último domingo. Um homem de 26 anos, morador do Bairro São João, acabou sendo esfaqueado quando tentava encontrar o responsável pelos tiros que mataram Nicolas.





À PM, o homem que testemunhou o crime disse que ouviu o suspeito discutir com uma pessoa perto do campo onde acontecia o campeonato e ameaçá-la logo antes de deixar o local e retornar efetuando os disparos.





Conhecendo o suspeito, a testemunha foi até o Bairro onde ele mora, não o encontrou, mas tirou satisfações com um amigo do atirador. A discussão terminou com a testemunha ferida com golpes de facão na mão e na cintura. Ele foi atendido em Corinto, mas depois transferido para um hospital em Curvelo e passa bem.





O autor das facadas também não foi encontrado.