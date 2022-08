Painéis fotovoltaicos roubados no ES e avaliados em R$ 1 mi são recuperados

Painéis estavam em uma empresa em Araguari (foto: Divulgação/PCMG)

Aproximadamente 800 painéis de energia fotovoltaica roubados foram encontrados em Araguari. Os equipamentos tinham sido levados do Estado Santo e estavam em uma empresa na cidade do Triângulo Mineiro. Os produtos são avaliados em mais de R$ 1 milhão.





Segundo as investigações da Polícia Civil, os paineis faziam parte de duas cargas roubadas. Os levatamentos levaram os investigadores a uma empresa de energia solar.

Os proprietários foram presos em flagrante por receptação qualificada de produto roubado. A polícia, agora, vai tentar entender a dinâmica, identificar e localizar outros envolvidos no esquema.

Existe a suspeita de que uma quadrilha especializada esteja envolvida no roubo de equipamentos do tipo para revenda na região do Triângulo Mineiro.