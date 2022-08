PBH vai vacinar crianças em shoppings neste sábado; veja os locais

Sábado de vacinação tem imunizantes para COVID-19, influenza e poliomielite (foto: Fábio Marchetto/SES.)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que, neste sábado (13/8), vai promover um dia de vacinação de crianças em shoppings da capital. As vacinas disponíveis são contra a COVID-19, gripe e poliomielite. O horário de funcionamento em todos os locais será das 12h às 18h.



Contra a COVID-19 poderão se vacinar as crianças de 3 anos imunossuprimidas e as de 4 anos em geral.



A vacina da Influenza é trivalente, ou seja, atua contra os vírus H1N1, H3N2 e o Influenza B. Essa é destinada ao público de 6 meses a 5 anos.



Já contra a poliomielite, o imunizante será aplicado em crianças de 1 a 4 anos.



As crianças que comparecerem aos pontos de vacinação, deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacina.



Caso o acompanhamento for realizado por terceiro, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, disponível no site da PBH.



Confira os locais de vacinação neste sábado (13/8):

Via Shopping (Barreiro): Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro

Anchieta Garden Shopping (Centro-Sul): Rua Francisco Deslandes, 900, Anchieta

Shopping Cidade (Centro-Sul): Rua dos Tupis, 337, Centro

Boulevard Shopping (Leste): Avenida dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia

Power Shopping Centerminas (Nordeste): Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495, União

Minas Shopping (Nordeste): Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

Shopping Del Rey (Noroeste): Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Pampulha

Ponteio Lar Shopping (Oeste): BR-356, 2.500, Santa Lúcia

Shopping Estação BH (Venda Nova): Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris

Erradicada, poliomielite pode voltar





De acordo com a PBH, Considerada erradicada no Brasil a 33 anos, o risco do surgimento de novos casos de Poliomielite é alto devido a baixa adesão vacinal. Nessa segunda-feira (8/8) a campanha nacional de vacinação contra o vírus começou. De acordo com a PBH, o objetivo da campanha é imunizar todo o público de 1 a 4 anos (mesmo aqueles que estão em dia com a vacina) e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A campanha acontece até 9 de setembro.

