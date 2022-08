Objeto em formato de míssil chama atenção na avenida Cristiano Machado

Estaca Torpedo chama atenção ao ser transportada pela avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte (foto: Divulgação)

Um objeto similar a um míssil bélico que estava sendo carregado por um caminhão na Avenida Cristiano Machado chamou atenção de muitas pessoas nas redes sociais nesta terça-feira (9/8)."Pronto pra usar na casa de quem falou que pão de queijo é ruim" e "vão trocar o pirulito da Praça Sete" foram alguns dos comentários bem humorados das pessoas.A realidade é bem menos "ameaçadora". A empresa DELP Engenharia Mecânica, localizada em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, é responsável pela fabricação, montagem industrial e entrega de maquinário para siderurgia, mineração e outros.E, entre esses objetos fabricados, estão as Estacas Torpedo DA 35 usadas para exploração de petróleo em regiões de águas profundas de até 3000 metros.Devido ao tamanho e ao peso do item, é necessário que o transporte seja realizado por um rebocador por via terrestre.