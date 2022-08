Colégio Tiradentes: entenda os efeitos do gás lacrimogêneo no organismo

Aluna do Colégio Tiradentes é socorrida pelos bombeiros na manhã desta terça-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Alguns dos alunos estavam em aula, e outros, no pátio, segundo os bombeiros, chamados por volta de 8h. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nove deles foram encaminhados a unidades de pronto-atendimento da capital, cinco para a UPA Oeste, e quatro para o Hospital Odilon Behrens. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos adolescentes.

Outras sete meninas foram atendidas no João XXIII, após procurarem atendimento acompanhadas dos pais e responsáveis. Elas foram liberadas à tarde sem sintomas graves. Também não há informações sobre o restante dos alunos atendidos pelas equipes do Samu.



Segundo o Corpo de Bombeiros, além da dificuldade respiratória, alguns jovens tiveram crises de ansiedade na hora do atendimento. Um aluno, que precisou carregar duas amigas que desmaiaram nesta manhã, afirmou que essa não foi a primeira vez em que houve um problema com o gás lacrimogêneo na escola.



Na noite desta terça, a PMMG anunciou que o uso do gás lacrimogêneo (munição química) em treinamentos está suspenso.

Mas como exatamente o gás lacrimogêneo afeta o corpo humano?

O gás lacrimogêneo é o nome genérico usado para substâncias químicas que irritam a pele, os olhos e as vias respiratórias, como o brometo de benzila ou o gás CS (2-clorobenzilideno malononitrilo), além do OC (oleorresina Capsicum), o spray de pimenta, usado também como forma de proteção pessoal.

O gás lacrimogêneo foi banido pela Convenção Mundial de Armas Químicas de 1993, da qual o Brasil é signatário. No entanto, a proibição só vale para guerras, e as substâncias são usadas por forças de segurança principalmente para conter ou reprimir multidões, como em protestos e manifestações de massa.

O gás lacrimogêneo é considerado uma arma química não letal, mas tem efeitos graves para o organismo, principalmente em contato prolongado, com pouca distância e/ou em ambientes fechados. Causa lacrimação nos olhos (por isso o nome), coceira na pele, inflamações nos olhos e na mucosa nasal e bucal, dor de cabeça e falta de ar, entre outros, com graus variados. Também pode causar náusea.

Infográfico mostra efeitos do gás no corpo (foto: foto: Soraia Piva/EM/D.A. Press)

Danos permanentes ou letais ocorrem em exposição prolongada, sobretudo em espaços confinados. Crianças, grávidas, indivíduos epilépticos e portadores de condições respiratórias são mais vulneráveis. Os efeitos imediatos do contato e a incapacitação sensorial costumam se dissipar com o tempo.Segundo o Dr. Luiz Carlos Molinari, oftalmologista que atuou por 37 anos no Hospital João XXIII, os impactos do gás lacrimogêneo no organismo podem variar de acordo com a composição química específica de cada substância, além do tempo de contato, a concentração do gás e as condições prévias da pessoa atingida, como bronquite ou asma.

“O gás causa uma ‘conjuntivite química’. Primeiro os olhos ficam vermelhos, lacrimejando, e podem ter espasmos [latejar] ou edemas [acúmulo anormal de líquidos]”, explica o oftalmologista. Quando é inalado, o gás afeta os brônquios, nos pulmões, o que causa tosse, queimação e possivelmente asfixia. A substância pode gerar uma alergia respiratória e também cutânea, na pele.

O médico lembra que não há antídoto específico para a contaminação e/ou intoxicação pelo gás lacrimogêneo. “Tem que deixar o local imediatamente, e remover roupas, acessórios, lentes de contato, quaisquer objetos que tenham tido contato com a substância. É importante tomar banho e lavar o corpo e os cabelos vigorosamente para remover as partículas, que podem ficar ativas por até uma semana”, explica Molinari.

No atendimento imediato, como aconteceu no Colégio Tiradentes, olhos, nariz e boca devem ser limpos com soro fisiológico. No caso das alergias respiratórias e na pele, medicamento anti-histamínicos são recomendados, além do acompanhamento médico prolongado.



