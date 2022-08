Na BH de 1917, cirurgias redefiniram gênero de pacientes até contra vontade

Jornais tratavam intervenções como cirurgia de mudança de sexo e chamavam a atenção para alterações de nome e padrão de comportamento (foto: Fotos: Juarez Rodrigues/EM/D.a press/Reprodução )





O caso “Emília-David”, episódio em que uma cirurgia na Belo Horizonte de 1917 definiu a redesignação de gênero de um rapaz com malformação genital criado como menina até os 19 anos, não foi o único a ganhar as páginas dos jornais no começo do século passado como operação de “mudança de sexo”. Uma expressão tecnicamente equivocada, já que se referia a diagnósticos de pseudo-hermafroditismo ou “hipospádia” – condição em que órgãos genitais masculinos apresentam semelhança grosseira com a anatomia feminina, dado o pequeno desenvolvimento do pênis, que lembra vagamente um clitóris hipertrofiado.





LEIA MAIS 07:25 - 07/08/2022 De Emília a David: a cirurgia que, há um século, desafiou a sociedade de BH



Até a década de 1930, houve em BH registro de ocorrência de mais 20 casos semelhantes à história de Emília Soares (1898-1951), de 19 anos, que se submeteu a uma cirurgia e se tornou David Soares, com mudança na então carteira de idade (hoje de identidade). Operado, David se casaria com uma antiga colega de turma do colégio feminino e passaria a trabalhar como funcionário público. Como ele, a maioria dos outros pacientes esteve sob os cuidados do médico David Corrêa Rabello (1885-1939) no Hospital São Vicente de Paulo, atual Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte.

Naturais do interior de Minas, muitas pessoas que passaram pelo bisturi do doutor Rabello ficaram conhecidas, maldosamente, como “Mário-Maria” ou “Maria-Mário”. O Estado de Minas localizou famílias com antepassado nessa condição, mas, “por uma questão de respeito à memória do parente”, algumas pessoas preferiram não dar entrevista. Assim, determinados nomes serão omitidos nesta terceira reportagem da série “Vidas em transição – De Emília a David”.





SOB O ARCO-ÍRIS

Em 28 de janeiro de 1933, o EM mostrava a história de uma mulher de 20 anos, que na época morava havia pouco mais de 12 meses em BH. Submetida a uma cirurgia para retirada do apêndice, “levantou-se transformada em robusto rapaz”. Eis um trecho da reportagem, intitulada “O resultado surpreendente de uma banal operação de apendicite”.





“A moça que se deitara na mesa operatória, sob os cuidados do dr. David Rabello, levantou-se transformada em robusto rapaz. A história pitoresca de um menino que foi criado por seus pais como se pertencesse ao sexo feminino. Uma lenda antiga culpa o arco-íris de certas metamorfoses humanas. Diz a superstição popular que o homem que passa sob o arco-íris transforma-se em mulher. E reciprocamente”, dizia o texto da época.





Prosseguiu o repórter: “No planalto em que foi plantada Belo Horizonte, o arco-íris é um acontecimento raro. Entretanto, o destino parece ter escolhido a capital mineira para palco de suas mais extravagantes e irônicas experiências. A população guarda memória de uma senhorita que, subitamente, com o auxílio de conhecido cirurgião, transformou-se em varonilíssimo mancebo, hoje casado e exemplar pai de família.”