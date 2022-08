Fotos revelam mais sobre o enredo que fez Emília virar David na BH de 1917

A chef e historiadora Juliana Duarte com a foto do piquenique da Escola Normal em que estavam sua avó e Emília (abaixo), que chama a atenção pela estatura e pela gola alta que usava para tampar o pomo de adão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Se uma imagem vale mais do que mil palavras, o que dizer, então, de dois retratos em preto e branco, com o tom característico do tempo, que, um século depois, ajudam a iluminar personagens da marcante história da primeira cirurgia de desambiguação de sexo de Belo Horizonte? Um registro de 1915 imortaliza passeio de um grupo de 15 jovens na área então conhecida como Caixa-d'água (atual Parque Amilcar Vianna Martins), no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul da capital. No outro, também da segunda década do século passado, um médico, rodeado da equipe, opera corajosamente a si mesmo.





Nesta sexta matéria da série “Vidas em transição – De Emília a David”, o Estado de Minas mostra os bastidores da fotografia do passeio no parque da turma de Miloca, guardada por uma família de BH, que se torna um símbolo das reportagens. “Minha avó está na foto, é a sétima da fila, que tem Emília na frente (à direita). Estavam fazendo um piquenique, lazer que era muito comum na época”, conta a chef e historiadora Juliana de Souza Duarte, que mantém o retrato com muito carinho, inclusive na moldura antiga.





Nascida em 1895 em Sabará, Nísia Felicíssimo de Souza chegou criança a BH, com a família que morava em Ouro Preto, antiga capital de Minas, devido à transferência do pai, funcionário público. “Minha avó viveu 105 anos e foi amiga de Miloca. Sabia da história da cirurgia e de algumas particularidades. Uma delas é que, após a operação, 'a' colega cortou as tranças”, detalha Juliana.

(foto: ARQUIVO ACERVO DE JULIANA DE SOUZA DUARTE)

Perto dos 18 anos, conta ela, com base nos relatos da avó, Emília começou a usar roupa com gola alta, “pois o gogó (pomo de Adão) ficava aparecendo muito, e era uma forma de escondê-lo”. Esse é um detalhe que chama a atenção na foto do piquenique, no qual Emília se destaca pela altura na “escadinha” formada pelo grupo de meninas da Escola Normal.





IMPRESSÕES Nísia Felicíssimo de Souza deixou registradas suas impressões sobre os tempos de juventude, na cidade que era “uma poeira danada”, conforme reproduz a neta Juliana. “Sou feliz de ter convivido com ela, tinha um humor muito fino”, recorda-se. O depoimento foi colhido pelo Núcleo de História Oral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Acervo de Entrevistas, em 1989.





Assim disse dona Nísia sobre Emília, de quem foi colega no último ano do curso normal: “Tinha amizade com ela, e não sabia que ela era homem. Que coisa esquisita! Uma vez, falamos sobre menstruação, ela estava na roda e falou: ‘Eu que não tenho isso’, e foi saindo. Aí, a gente tinha de desconfiar, pois ela estava com 18 anos. As moças todas já tinham ficado moças, e ela, não”.





Vale destacar que, conforme o relato do doutor Rabello em sua tese sobre o caso, o pai de Emília a levou a seu consultório, em setembro de 1917, exatamente pelo fato de até então a jovem não ter menstruado.





CERCA DE ARAME Com seu jeito bem mineiro de falar, dona Nísia contou que sua família e a de Emília eram vizinhas em casas da Rua Paraíba, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH. “(Éramos) vizinhas de cerca de arame farpado. A gente pedia as coisas emprestadas. Passava pela cerca... Não ia lá fora na rua, não”.





O momento que dona Nísia chamou de “virada de Emília para homem” tem, como coadjuvante, uma “namorada” que Emília tinha na escola, e estava de viagem marcada, de trem, às 5h da madrugada. “Emília, então, disse ao pai que iria à estação acompanhar a moça, ao que o pai bateu o pé e avisou: 'Não, senhora, não vai, não'.” Mas, decidida, pulou o portão de ferro da casa, sem o pai perceber “pois estava dormindo”. No dia seguinte, à tarde, o guarda da rua bateu avisou ao pai sobre a saída da filha. “E foi então que ‘seu’ Nico Soares, o pai foi procurar o doutor David Rabello, que era muito famoso”, relata a ex-colega de escola.