Cartório eleitoral é atacado em Sete Lagoas

(foto: Reprodução/ Redes Sociais )

Uma porta de vidro do cartório eleitoral em Sete Lagoas, região Central do Estado, ficou destruída após ataque contra o prédio. O ato de vandalismo aconteceu durante a noite de sexta-feira (7/8). O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)informou que nada foi furtado e nem outros equipamentos danificados no interior do prédio.