Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar em BH até terça (9)

O período da tarde será o mais seco, até as 18h da tarde. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Defesa Civil emitiu um alerta nesta quarta-feira (03/08) para baixa umidade do ar em Belo Horizonte, que ficará abaixo de 30% até terça-feira (9). O perído da tarde, até por volta das 18h, será o mais seco.

Hidratação;

Ingestão de alimentos leves e frescos;

Evitar frituras;

Dormir em local arejado ou com uma bacia de água próximo, para auxiliar na umidificação;

Evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h;

Evitar banhos com água muito quente para não ressecar a pele;

Para enfrentar os dias de baixa umidade, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha atenção a alguns hábitos como:

A Defesa Civil também faz um apelo a população em relação às queimadas que são mais fáceis de ocorrer nesta época. Em caso de incêndio na mata ou floresta, o recomendao pelo órgão é entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço:@defesacivilbh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais