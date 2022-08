Minas segue com baixa umidade em diversas regiões nesta terça (02)

Em BH, tempo fica nublado e com índices de umidade na casa dos 35% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O tempo ainda é seco em diversas regiões de Minas Gerais, com índices críticos de umidade. Segundo Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que continue assim, e que não há motivo de preocupação, já que “o tempo seco é típico dessa época do ano”.









Com céu nublado e algumas aberturas para o sol nesta terça (02/8), a temperatura mínima de Belo Horizonte foi registrada no início da manhã na estação Cercadinho, com 14,8°C. A máxima esperada à tarde é de 27°C.





Em Minas Gerais, a menor temperatura foi de 5,1°C, na região de Maria da Fé, no Sul, e a máxima pode chegar a 35°C no Norte de Minas.