Vídeo: motorista foge após bater em carro parado

Câmera de segurança flagrou o momento que o condutor de um Renault Clio sedan colidiu na traseira do Fiat Palio (foto: Reprodução)

A Polícia de Araxá, no interior de Minas, procura um motorista que fugiu após bater na traseira de um carro parado. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (1/8) na Avenida Imbiara, Região Central do município do Alto Paranaíba.