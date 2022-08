Ônibus bate em dois veículos e invade restaurante em BH

Ônibus bate em um carro e uma moto antes de invadir restaurante (foto: PMMG/Divulgação) Um ônibus da linha 4034 (Novo Dom Bosco/Savassi) bateu em dois veículos e invadiu um restaurante na manhã desta segunda-feira (1º), no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista perdeu o controle do veículo após sair para conversar com o condutor do carro atingido, quando, provavelmente, se esqueceu de puxar o freio de mão.

O ônibus colidiu com o carro, depois desceu a Rua Severo desgovernado, bateu em uma motocicleta que, de acordo com os militares, pertencia ao filho do motorista do carro atingido no primeiro acidente, logo em seguida, o veículo bateu no muro do restaurante.

Além dos militares, equipes da BHTrans e da Defesa Civil da capital também estiveram presentes no local. Apesar do susto, ninguém se feriu.