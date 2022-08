Acidente entre carro e ônibus mata duas pessoas na BR-262

Ônibus caiu em ribanceira às margens da rodovia após a batida frontal (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente grave com um carro de passeio e um ônibus matou duas pessoas e deixou 11 feridos na altura do km 55 da BR-262, em Manhuaçu, na Zona da Mata, na madrugada desta segunda-feira (1º/08).

na batida, o condutor do ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira de pelo menos 10 metros às margens da rodovia.

Segundo relato do motorista do ônibus, o carro teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua em uma curva. Ele informou ainda que tentou tirar o ônibus no reflexo, mas não conseguiu evitar a colisão.

O motorista e o passageiro do carro morreram no local do acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A batida frontal matou o motorista e o passageiro do carro de passeio. Os corpos estavam presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.

O ônibus tinha 63 passageiros. Onze pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelos militares.

Os feridos foram encaminhados para o pronto socorro do Hospital César Leite, em Manhuaçu.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram acionadas para dar apoio na ocorrência.