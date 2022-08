Acidente deixa trânsito lento na Av. Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem

A lentidão segue por toda a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no sentido BH (foto: Transcon/Reprodução)

Um acidente envolvendo um motociclista causa lentidão no trânsito da Av. Cardeal Eugênio Pacelli, na altura do bairro Cidade Industrial em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais está no local. De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), a demora na chegada do atendimento para a vítima está deixando o trânsito parado.

Ainda não se sabe o que causou a queda do motociclista.

A lentidão está causando retenção na Av. Cardeal Eugênio Pacelli até a BR-262, sentido Belo Horizonte.

Matéria em atualização.