BH registra sensação térmica negativa na madrugada desta segunda -feira

Mês de agosto começa com manhãs frias, mas amplitude térmica tende a aumentar ao longo da semana (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Com sensação térmica de -0,9°C entre 5h e 6h da manhã, a segunda-feira (01/8) começou mais fria em Belo Horizonte. O índice foi registrado na estação Cercadinho, região Oeste da capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com sensação térmica de -0,9°C entre 5h e 6h da manhã, a segunda-feira (01/8) começou mais fria em Belo Horizonte. O índice foi registrado na estação Cercadinho, região Oeste da capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A temperatura mínima foi registrada entre 6h e 7h, quando os termômetros marcaram 13,8°C. Neste intervalo, a sensação térmica era de -0,6°C. A máxima prevista para BH hoje é de 27°C.









No estado, a mínima foi de 4,3°C, registrada em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima esperada é de 35°C no Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.





O tempo continua seco no Norte, Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste, com umidade mínima relativa do ar de 20% à tarde. Em Belo Horizonte, a umidade fica em torno de 35% nos períodos mais quentes do dia.





Ao longo da semana, a temperatura máxima sobe, chegando a 36°C em Minas e 28°C em BH. Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, “o mês de agosto começa mostrando a sua cara, com amplitudes térmicas cada vez maiores. Após o início do inverno, a região começa a ter temperaturas máximas mais elevadas”.