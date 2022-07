Quatro dias perdido na mata: ciclista lança livro para contar história

Marcus Cezar Reis (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal) Imagine passar quatro dias perdidos no meio de uma mata fechada, sem comida, apenas bebendo água e buscando formas de sair daquela situação? Difícil, não é mesmo? Só que essa história é real e aconteceu com o ciclista Marcus Cezar Reis, de 65 anos.

O mineiro, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata, é ciclista de longa trajetória e organiza competições de Mountain Bike. No dia 25 de fevereiro, foi até a Igreja Senhor dos Passos, que fica em Olaria, na mesma região.

Dste modo, Marcus resolveu fazer um e-book chamado “4 dias no limite”, em que o ciclista conta como foi sobreviver em uma mata densa, desconhecida e sem alimentação.

“Um amigo me propôs escrever essa aventura. Fiz um áudio sobre o que aconteceu. E, aos poucos, fui lembrando de uma série de coisas que em um primeiro momento tinha esquecido. Ficamos cerca de dois meses neste processo”, contou Marcus Cezar, ao Estado de Minas.

O e-book tem 37 páginas e está disponível para venda na internet . Nele, Marcus conta sobre o período que passou perdido na mata. “Dividimos a história em quatro dias, dissertando sobre tudo que lembrava”, disse.

“Não sei se devido à falta de alimentação, pois só tinha acesso a água, saí por alguns destinos inimagináveis. No segundo dia, desviei o caminho por causa de uma cachoeira e tive que enfrentar uma mata cheia de espinhos. Imaginei ter uma casa no alto da montanha, mas só tinha os alicerces”, emendou Marcus, citando uma das passagens do livro.

Região em que Marcus se perdeu (foto: Arquivo pessoal)

O ciclista também relatou que algumas lembranças ainda são confusas, acreditando que a falta de alimentação e o cansaço possam ter causado algumas miragens.

“De noite eu vi a fisionomia de um casal e fui no sentido deles, quando caiu uma chuva de cerca de duas horas. Fiquei em pé, encostado em uma árvore, pois estava escuro. Dormi por lá. Em vários momentos, durante à noite, via a imagem deste casal e tentava conversar com eles”, relatou o mineiro.

Marcus garante que não teve medo de morrer. O medo maior era encontrar onças, ou animais peçonhentos. “Tive certeza que ia sobreviver. Apesar de estar em uma mata inóspita, tinha certeza que se seguisse o veio d’água, sairia em uma fazenda ou casa. Um dos receios era encontrar com onça-parda, pois é uma região deste animal. Também tem cobras. Espantei duas jararacas no trajeto”, relembrou.

Durante todo o período, o ciclista sobreviveu sem comida. “Não havia frutos, pois estava em um canyon muito profundo. Não tinha arma para matar bicho. Não tinha fósforo, não tinha nada. Mas tinha água, pois estava seguindo um veio d’água”, comentou.

Marcus resgatado (foto: Arquivo Pessoal)