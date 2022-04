"Lulu é da família, dormia no colo da minha filha" (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal)





A família da pequena Sofia, que fará 6 anos no próximo sábado, sofre com o desaparecimento do cãozinho Lulu, visto pela última vez na Rua Paulo Piedade Campos, no Bairro Buritis, no dia 16 deste mês. Lulu tem o pelo preto, com mancha branca no focinho e no peito.





Lorena Rezende, mãe da menina, pede ajuda para encontrar o cachorrinho perdido. Ela conta que além de Lulu, tem outros pets. "Aqui em casa tenho que manter as portas trancadas. Abri a porta, mas só fechei. Não passei o trinco. Meu outro cachorro, um pastor alemão, abriu a porta e Lulu passou correndo. Tentei ir atrás dele, mas não consegui alcançá-lo", conta a médica.





Lorena afirma que ela e a família só aceitam pets adotados. "Desde nova, sempre ajudei a equipe de resgate [médica] aqui em BH, salvando animais".





Lulu foi oferecido por uma colega de trabalho, que entrou para a família para fazer companhia para a pequena Sofia, de 5 anos.





A médica explica que Lulu tem um comportamento dócil, "muito carinhoso, adora te lamber para demonstrar carinho e ele é muito espoleta. Ele tem 2 anos e 3 meses, é muito brincalhão. Tinha ótimo convívio com gatos e com cães".





Lorena teme que o cãozinho possa ter sido atropelado ou resgatado por alguém. " Espero que Deus toque o coração dessa pessoa e ele seja devolvido."





A família oferece recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar o cãozinho.