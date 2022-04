Contagem promove o 'Dia D' da vacinação neste sábado (30/4)

O objetivo do “Dia D” é aumentar a cobertura vacinal, nas três campanhas, para garantir a proteção da população contra o agravamento e óbitos por essas doenças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 28 de abril, foram aplicadas:

• 25.714 doses da vacina contra a gripe, o que representa 16% da cobertura vacinal;

• 7.340 doses da vacina contra o sarampo, o que representa 10% da cobertura vacinal;

• 47.138 primeiras doses contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos, o que representa 90% da cobertura vacinal;

• 22.444 segundas doses contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos, o que representa 43% da cobertura vacinal.

Segundo a prefeitura, a expectativa é vacinar cerca de 10 mil pessoas durante a campanha.

Quem pode se vacinar no “Dia D”:

• Sarampo: trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

• Gripe: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e forças de segurança e salvamento;

• COVID-19:

– Crianças de 5 a 11 anos para primeira e segunda doses;

– pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose;

– pessoas que precisam tomar a segunda dose, incluindo, principalmente, as que estão em atraso;

– pessoas a partir de 18 anos para a dose de reforço que já completaram quatro meses da segunda dose ou que completaram dois meses da primeira dose da vacina da Janssen;

– pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos para a 4ª dose que já completaram 4 meses da terceira dose;

– idosos a partir de 70 anos para a segunda dose de reforço (4ª dose) que já completaram 4 meses da primeira dose de reforço (3ª dose).

Documentação necessária:

• Sarampo: cartão de vacina, documento de identidade com foto. O trabalhador da saúde deve comprovar o vínculo por meio de carteira do conselho, declaração da empresa, carteira de trabalho ou contracheque.

• Gripe: cartão de vacina, documento de identidade com foto. Os grupos prioritários devem comprovar a comorbidade ou o vínculo por meio de carteira do conselho, declaração da empresa, carteira de trabalho ou contracheque.

• COVID-19: cartão de vacina, documento de identidade com foto e CPF. Em caso de crianças e adolescentes até 15 anos, é necessário estar acompanhado do responsável, ambos portando os mesmos documentos acima. As pessoas imunossuprimidas devem apresentar também o relatório médico atualizado para vacinação ou utilizar o relatório médico apresentado na 3ª dose.

A prefeitura destaca que para as crianças a partir de 5 anos, a prioridade é a vacinação contra a COVID-19. Pois, a criança contemplada nos grupos prioritários da vacinação contra a gripe (comorbidade ou deficiência permanente) não pode tomar a vacina da COVID-19 junto. Deve haver um intervalo de 15 dias entre as duas, portanto, a vacina da gripe deverá ser agendada.

E ainda pontua que para as pessoas a partir de 12 anos, a vacina contra a COVID-19 pode ser administrada com as demais vacinas do calendário nacional de vacinação e com qualquer intervalo entre elas.

Confira os locais de vacinação do “Dia D”:

Distrito Eldorado

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – somente para crianças de 5 a 11 anos

• CSU Eldorado – Rua Portugal, 50 – Eldorado

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Parque São João – Rua Sete, 54 – Parque São João

• UBS Jardim Bandeirantes – Av. Água Branca, 217

• UBS Novo Eldorado – Rua Tubira, 173

Distrito Industrial

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – somente para crianças de 5 a 11 anos

• UBS Amazonas – Rua Marquês do Paraná, 111 B

• UBS Vila Diniz – Rua Osório de Moraes, 957

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Jardim Industrial – Rua Henrique Zikler, 97

• UBS Vila São Paulo – Rua Alexandre Herculano, 35

Distrito Nacional

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – somente para crianças de 5 a 11 anos

• UBS Joaquim Murtinho – Rua Lucia Muniz, 476

• UBS Ilda Efigênia – Rua Paineiras, 20

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Nacional – Rua Benjamin Constant, 701

Distrito Petrolândia

Para sarampo, gripe e COVID-19 – todos os públicos

• UBS Petrolândia I – Rua Benzina, nº 10 (esq. com a Rua Refinaria Gabriel Passos) – Petrolândia

Distrito Ressaca

Para sarampo, gripe e COVID – todos os públicos

• UBS Jardim Laguna – Rua Bragança, 872 – Bairro Jardim Laguna

• UBS Nova Boa Vista – Rua Panamá, 60 – Jardim do Lago

• UBS São Joaquim – Rua Rubi, em frente ao n° 803 – São Joaquim

Distrito Riacho

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Novo Riacho – Rua Rio Orenoco, 457

• UBS Riacho – Rua Rio Negro, 95

• UBS Flamengo – Rua Monsenhor Messias, 456

Distrito Sede

Para sarampo, gripe e COVID – todos os públicos

• UBS Bernardo Monteiro – Rua Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Praia – Rua do Registro, 1676 – Praia

• UBS Centro – Avenida Prefeito Gil Diniz, 401ª – Arcadia

Distrito Vargem das Flores

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – somente para crianças de 5 a 11 anos

• UBS Darcy Ribeiro – Rua João Luiz de Faria, 166 – Darcy Ribeiro

• UBS São Judas Tadeu – Rua VL7, 259 – Nova Contagem

Para sarampo e gripe – todo o público-alvo

COVID-19 – pessoas a partir de 12 anos

• UBS Retiro – Avenida dos Imigrantes, s/nº – Retiro

• UBS Nova Contagem II – Rua VL 35, 138 – Nova Contagem.